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23 возможных соперника "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Августа 2024 12:56
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23 возможных соперника "Карабаха"

Завтра определятся очередные соперники "Карабаха", попавшего из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана узнает своих соперников по этапу Лиги в жеребьевке.

Мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени. В ходе жеребьевки определятся 8 команд, с которыми встретится наш представитель.

"Карабах" встретится с двумя командами из каждой корзины - с одной дома, с другой - на выезде. Поэтому не имеет особого значения, в какой корзине будут агдамцы.

Известны 24 из 36 участников этого тура. Это 23 возможных соперника «Карабаха».

Остальные 12 команд определятся в сегодняшних матчах плей-офф. Если в этих парах победят фавориты, "Карабах" попадет в третью корзину. Если два из 6 высокорейтинговых клубов оступятся, наш чемпион попадет во 2-ю корзину.

Отметим, что этап Лиги стартует 25-26 сентября.

1-я корзина

"Рома"
«Манчестер Юнайтед»
«Порту»
Рейнджерс
«Лацио»
«Айнтрахт»
«Тоттенхэм»
"Славия"
«Аякс» (если пройдет этап)

2-я корзина

«Реальное Сосьедад»
"Алкмаар"
«Брага» (если пройдет этап)
«Олимпиакос»
Лион
ПАОК (если пройдет этап)
ЛАСК (если пройдет этап)
«Фенербахче»
«Маккаби» Т-А (если пройдет этап)

3-я корзина

«Ференцварош» (если пройдет этап)
«Карабах»
«Галатасарай»
«Мольде» (если пройдет этап)
"Виктория" Пл (если пройдет этап)
"Бодо Глимт"
«Союз Сен-Жилуа»
«Динамо» К
«Лудогорец» (если пройдет этап)

4-я корзина

Мидтьюлланд
«Мальме»
«Атлетик»
«Хоффенхайм»
"Ницца"
АПОЭЛ (если пройдет этап)
«Андерлехт» (если пройдет этап)
«Твенте»
«Бешикташ» (если пройдет этап)

İdman.biz

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