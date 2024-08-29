Завтра определятся очередные соперники "Карабаха", попавшего из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана узнает своих соперников по этапу Лиги в жеребьевке.

Мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени. В ходе жеребьевки определятся 8 команд, с которыми встретится наш представитель.

"Карабах" встретится с двумя командами из каждой корзины - с одной дома, с другой - на выезде. Поэтому не имеет особого значения, в какой корзине будут агдамцы.

Известны 24 из 36 участников этого тура. Это 23 возможных соперника «Карабаха».

Остальные 12 команд определятся в сегодняшних матчах плей-офф. Если в этих парах победят фавориты, "Карабах" попадет в третью корзину. Если два из 6 высокорейтинговых клубов оступятся, наш чемпион попадет во 2-ю корзину.

Отметим, что этап Лиги стартует 25-26 сентября.

1-я корзина

"Рома"

«Манчестер Юнайтед»

«Порту»

Рейнджерс

«Лацио»

«Айнтрахт»

«Тоттенхэм»

"Славия"

«Аякс» (если пройдет этап)

2-я корзина

«Реальное Сосьедад»

"Алкмаар"

«Брага» (если пройдет этап)

«Олимпиакос»

Лион

ПАОК (если пройдет этап)

ЛАСК (если пройдет этап)

«Фенербахче»

«Маккаби» Т-А (если пройдет этап)

3-я корзина

«Ференцварош» (если пройдет этап)

«Карабах»

«Галатасарай»

«Мольде» (если пройдет этап)

"Виктория" Пл (если пройдет этап)

"Бодо Глимт"

«Союз Сен-Жилуа»

«Динамо» К

«Лудогорец» (если пройдет этап)

4-я корзина

Мидтьюлланд

«Мальме»

«Атлетик»

«Хоффенхайм»

"Ницца"

АПОЭЛ (если пройдет этап)

«Андерлехт» (если пройдет этап)

«Твенте»

«Бешикташ» (если пройдет этап)

İdman.biz