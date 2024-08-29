Завтра определятся очередные соперники "Карабаха", попавшего из Лиги чемпионов в Лигу Европы.
Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана узнает своих соперников по этапу Лиги в жеребьевке.
Мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени. В ходе жеребьевки определятся 8 команд, с которыми встретится наш представитель.
"Карабах" встретится с двумя командами из каждой корзины - с одной дома, с другой - на выезде. Поэтому не имеет особого значения, в какой корзине будут агдамцы.
Известны 24 из 36 участников этого тура. Это 23 возможных соперника «Карабаха».
Остальные 12 команд определятся в сегодняшних матчах плей-офф. Если в этих парах победят фавориты, "Карабах" попадет в третью корзину. Если два из 6 высокорейтинговых клубов оступятся, наш чемпион попадет во 2-ю корзину.
Отметим, что этап Лиги стартует 25-26 сентября.
1-я корзина
"Рома"
«Манчестер Юнайтед»
«Порту»
Рейнджерс
«Лацио»
«Айнтрахт»
«Тоттенхэм»
"Славия"
«Аякс» (если пройдет этап)
2-я корзина
«Реальное Сосьедад»
"Алкмаар"
«Брага» (если пройдет этап)
«Олимпиакос»
Лион
ПАОК (если пройдет этап)
ЛАСК (если пройдет этап)
«Фенербахче»
«Маккаби» Т-А (если пройдет этап)
3-я корзина
«Ференцварош» (если пройдет этап)
«Карабах»
«Галатасарай»
«Мольде» (если пройдет этап)
"Виктория" Пл (если пройдет этап)
"Бодо Глимт"
«Союз Сен-Жилуа»
«Динамо» К
«Лудогорец» (если пройдет этап)
4-я корзина
Мидтьюлланд
«Мальме»
«Атлетик»
«Хоффенхайм»
"Ницца"
АПОЭЛ (если пройдет этап)
«Андерлехт» (если пройдет этап)
«Твенте»
«Бешикташ» (если пройдет этап)
İdman.biz