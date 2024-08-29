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Нежелательные достижения "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Августа 2024 12:27
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Нежелательные достижения "Карабаха"

«Карабах», проигравший загребскому «Динамо» во второй игре плей-офф Лиги чемпионов, зафиксировал ряд нежелательных статистических показателей в самом престижном клубном турнире континента или в еврокубках.

İdman.biz сообщает, что это прозошло впервые в истории или спустя долгое время.

В квалификационных раундах и плей-офф Лиги чемпионов "Карабах" впервые за две игры увидел 5 мячей в свои ворота и впервые проиграл обе игры. В двухматчевых матчах упомянутых раундов «Карабах» впервые за последние 9 лет не смог найти путь к воротам соперника в двух матчах. Последний и единственный подобный случай случился в 2015 году в третьем квалификационном раунде в играх с шотландским «Селтиком» (0:1, 0:0).

Хотя подобные ситуации происходят в двухматчевых матчах соответствующих раундов еврокубков уже не первый раз, такое было давно. Последний раз "Карабах" пропустил 5 голов в двух матчах в 2010 году в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы в поединках с дортмундской "Боруссией" (0:4, 0:1). В последний раз агдамская команда проиграла обе игры на предгрупповом этапе континентальных соревнований немецкому клубу. В 2013 году франкфуртский «Айнтрахт» победил «Карабах» в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы - 2:0 и 2:1.

Отметим, что агдамский клуб проиграл на выезде 0:3 загребскому "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов, а затем уступил дома 0:2 в ответном матче.

Вугар Мамедов

İdman.biz

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