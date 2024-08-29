Выигранные и потерянные МИЛЛИОНЫ "Карабаха"

Стало известно, во сколько обошлось "Карабаху" прощание с Лигой чемпионов.

İdman.biz сообщает, что наш представитель, проигравший загребскому «Динамо», упустил шанс заработать 18,62 миллиона евро за выход в этап Лиги.

Игра на том же этапе Лиги Европы принесет агдамскому клубу 4,31 миллиона евро. Это значит, что проигрыш в плей-офф стоил 14,31 миллиона. Это примерно 27 миллионов 70 тысяч манатов.

Отметим, что каждая победа в основном этапе Лиги Европы принесет 450 000 евро, а ничья - 150 000. Эти цифры равны 2,1 миллиона и 700 тысячам в Лиге чемпионов.

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