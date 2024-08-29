Недосягаемый Жуниньо

Завершились этапы квалификации и плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, после восьми недель соревнований определился полный состав этапа Лиги.

Олавио Жуниньо стал самым результативным игроком Лиги чемпионов. Бразильский нападающий чемпиона Азербайджана «Карабах» превзошел всех с 6 голами.

Нападающий "Карабаха", не сумевший отличиться в матчах плей-офф с загребским «Динамо», остался для других недосягаемым. Арни Фредериксберг, игрок «Клаксвика», занявший второе место, забил 5 голов.

Отметим, что Жуниньо забил 6 голов в 6 матчах.

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