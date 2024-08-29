"Динамо", напоминающее «Боруссию»: 14 лет спустя - АНАЛИТИКА

«Карабах» попрощался с Лигой чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана не смог преодолеть барьер плей-офф.

В обоих матчах команда Гурбана Гурбанова проиграла загребскому «Динамо». В этих матчах представитель Агдама не смог забить гол.

«Карабах» завершил тур двумя сухими поражениями. Наш представитель, пропустивший в Хорватии три безответных мяча, дома получил еще два.

Редкий случай, когда «Карабах» Гурбана Гурбанова выходит из двухматчевых поединков еврокубка без гола. Речь идет о двух матчах по принципу «выбывает проигравший» в квалификации, плей-офф и послегрупповой стадии.

Последнее подобное событие произошло 9 лет назад. «Селтик» стал «неприступной крепостью» для «Карабаха» в Лиге чемпионов. Команда Гурбанова в двух матчах не забила шотландскому клубу ни одного гола – 0:1, 0:0.

Но представитель Глазго не смог победить в Баку. После прихода Гурбанова "Карабах" до "Динамо" проиграл оба матча в Европе лишь однажды не забив гол.

Еще в 2010 году дортмундская «Боруссия» выиграла оба матча с сухим счетом. В матчах Лиги Европы клуб Бундеслиги выиграл 5:0, как и "Динамо" - 4:0, 1:0.

Словом, «Карабах» второй раз за время руководства Гурбанова проиграл оба матча и в третий раз не забил в двух поединках.

Отметим, что "Карабах" выбыл из Лиги чемпионов и продолжит путь в Лиге Европы.

İdman.biz