"Карабах" идет дорогой Лиги Европы

«Карабах» завершил свою кампанию в Лиге чемпионов. Вновь уступив загребскому «Динамо» в раунде плей-офф квалификации на этот раз дома со счетом 0:2, команда продолжит выступление в еврокубках в основной сетке Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, агдамцы не смогли сыграть так, как планировали. И в этом «вина» соперника, который в тактическом плане сыграл довольно гибко. Гости не давали подопечным Гурбана Гурбанова развернуться на флангах, плотно играли в штрафной и были успешны в отборе. Тогда как хозяевам не хватало драйва, даже когда они шли в, казалось бы, перспективные атаки.

Хотя уже в первом тайме «Карабах» мог открыть счет, однако удар Жуниньо головой после навеса пришелся рядом со штангой. Правда, произошло это уже после того, как чемпион Азербайджана пропустил. И как в и первой игре в Загребе, счет открыл Марко Пьяца, который на подступах к штрафной накрутил нескольких защитников и пробил в дальний угол впритирку со штангой. Комфортный и без того счет «Динамо» после домашней игры увеличился еще на один гол - 4:0.

После перерыва хозяева пошли большими силами в атаку, имели неплохие моменты, но забить не смогли. Тогда как контратака хорватов на 53-й минуте, завершившаяся автоголом Матеуса Сильвы, фактически предопределила исход как встречи (0:2), так и всего противостояния.

После этого стало очевидным, в чью пользу закончится встреча, в которой «Динамо» вновь показало свой класс и по праву вышло в основную сетку Лиги чемпионов.

После матча Гурбан Гурбанов отметил, что соперник оказался крепким орешком и остается только поздравить хорватов: «Наши футболисты оставили на поле все силы, боролись до последнего, я благодарю их за самоотверженность. Теперь продолжим борьбу в Лиге Европы».

Впрочем, до начала выступления в основной сетке турнира «Карабаху» надо улучшать как собственную игру, так и работать над реализацией. Отсутствие голов в двух матчах с «Динамо» - достаточно серьезный звонок. К тому же ряд футболистов еще не набрали оптимальную форму. Например, Кевин Медина, совершивший несколько ошибок в домашней игре с хорватами и схлопотавший удаление. Словом, есть над чем работать.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz