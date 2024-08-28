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Главный тренер "Динамо": "Мы одержали заслуженную победу"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Августа 2024 23:27
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Главный тренер "Динамо": "Мы одержали заслуженную победу"

«Мы одержали заслуженную победу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Сергей Якирович, главный тренер "Динамо", победившего в Баку со счетом 2:0.

Боснийский специалист оценил ответный матч против "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов:

«Поздравляю нашу команду. Судя анализам последней игры, считаю, что мы сыграли хорошо. В основном в обороне. Конечно, были и некоторые недостатки. В любом случае, сегодня нам удалось показать очень серьёзную игру».

Отметим, что в матче, состоявшемся в Загребе неделю назад, чемпион Хорватии одержал победу со счетом 3:0.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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