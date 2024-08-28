Главный тренер "Динамо": "Мы одержали заслуженную победу"

«Мы одержали заслуженную победу».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Сергей Якирович, главный тренер "Динамо", победившего в Баку со счетом 2:0.
Боснийский специалист оценил ответный матч против "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов:
«Поздравляю нашу команду. Судя анализам последней игры, считаю, что мы сыграли хорошо. В основном в обороне. Конечно, были и некоторые недостатки. В любом случае, сегодня нам удалось показать очень серьёзную игру».
Отметим, что в матче, состоявшемся в Загребе неделю назад, чемпион Хорватии одержал победу со счетом 3:0.
Айтадж Сахяд
İdman.biz