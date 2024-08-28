Дембо Дарбо в "Нефтчи"

«Нефтчи» усилил свою команду еще одним игроком.

İdman.biz сообщает, что столичный клуб подписал двухлетний контракт с Дембо Дарбо.

Гамбийский нападающий будет выступать под 22-м номером в «Нефтчи». Дарбо, игравший за клуб «Аль-Наср» из ОАЭ, ранее выступал в казахстанских клубах «Астана» и «Ордабасы» на правах аренды. В прошлом сезоне он провел 8 матчей в чемпионате Казахстана, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу.

Дарбо играл в солигорском «Шахтере» под руководством главного тренера «Нефтчи» Романа Григорчука. В 2021 году он выиграл чемпионат Беларуси и Суперкубок.

Отметим, что за сборную Гамбии нападающий провел 5 игр.

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