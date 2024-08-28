Лига чемпионов: определились соперники "Бирбаша Баку" и "Азнура"

Состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, нашу страну на турнире представляют две команды.

Определены соперники победителя чемпионата Азербайджана «Бирбаша Баку» и финалиста «Азнура». Оба наших представителя во время жеребьевки попали в первую корзину.

Чемпион находится в группе Е. Соперниками «Бирбаша Баку» стали «БКМК Брно» (Чехия), «Ноттингем Ливорно» (Италия) и «Ортега Твинс Малага» (Испания).

«Азнур» попал в одну группу с «Андезитом» (Украина), «Галпорт Свиче» (Польша) и «Пиопиос Байонн» (Франция).

Отметим, что групповые игры пройдут 5-8 сентября в Варшаве.

İdman.biz