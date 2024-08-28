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Чего ждет от "Карабаха" бывший капитан?

Азербайджанский футбол
Новости
28 Августа 2024 18:20
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Чего ждет от "Карабаха" бывший капитан?

«Шансы в сегодняшней игре у обеих команд равные».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зире" Рашад Садыхов на пресс-конференции перед матчем между его командой и "Омонией" (Кипр), которая состоится в рамках плей-офф Лиги конференций.

Он озвучил свои ожидания от матча между "Карабахом" и "Динамо" (Загреб), который состоится сегодня в рамках Лиги чемпионов. Бывший капитан агдамского клуба заявил, что если бы чемпион Азербайджана выиграл на выезде со счетом 1:0, он бы так же оценивал шансы:

«Многое будет зависеть от того, как сегодня сыграет соперник. Для «Карабаха» важно повторить выездную игру. Радует то, что стадион будет полон болельщиков. Независимо от результата, важным фактором является доверие болельщиков к команде. Желаем успехов «Карабаху».

Отметим, что команда Гурбана Гурбанова, проигравшая на выезде 0:3, сыграет с хорватским клубом в 20:45.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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