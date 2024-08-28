ОБРАЩЕНИЕ "Карабаха" к болельщикам

"Карабах" обратился к болельщикам перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба агдамского клуба.

Клуб призвал болельщиков, которые примут участие в сегодняшнем матче, прийти на стадион заранее. Ворота Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова откроются за 2 часа до стартового свистка матча. «Карабах» попросил болельщиков прийти раньше и занять свои места на трибунах, тем самым уменьшив скопление людей на контрольно-пропускных пунктах, облегчив вход на стадион и поддержав команду с разминочных минут.

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Динамо» начнется в 20:45.

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