"Я не cмог сдержать свои чувства…"

«В игре может случиться все».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер «Араз-Нахчыван» Эльмар Бахшиев.

Он прокомментировал наказание со стороны Дисциплинарного комитета АФФА. Тренер, дисквалифицированный из-за произошедшего в матче с "Нефтчи" в IV туре Премьер-лиги Азербайджана, отметил, что отреагировал на команду, нарушившую "честную игру":

«На это надо было отреагировать. Я так и сделал. Одним словом, я не смог сдержать свои чувства и дал волю эмоциям. Других причин для этого нет. О решении ничего сказать не могу. Решение по таким вопросам будет принимать руководство клуба».

Отметим, что Бахшиев был дисквалифицирован на 5 матчей при 3 условно. Матч завершился со счетом 1:1.

Банучичек Гусейнли

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