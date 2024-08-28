В надежде на чудо

Cегодня «Карабах» проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Встреча на Республиканском стадионе им.Т.Бахрамова ожидается достаточно упорной, несмотря на то, что соперник после крупной победы на своем поле (3:0) выглядит явным фаворитом пары. Однако, агдамцы по-прежнему сохраняют шансы.

Как передает İdman.biz, игра в Загребе осталась в прошлом, а теперь необходимо сконцентрироваться на матче, который определит команду, которая пробьется в основную сетку турнира. Несмотря на поражение недельной давности, та встреча показала, что против «Динамо» можно достаточно успешно играть, другое дело, что реализация чемпиона Азербайджана существенно хромала. Безусловно, Гурбан Гурбанов сделал соответствующие выводы и можно предположить, что поединок в Баку пройдет по другому сценарию.

В какой-то степени, это само собой разуется, ведь «Карабаху» необходимо отыгрываться, а значит, идти вперед большими силами. Но Гурбанов еще до матча отмечал, что по ходу игры команда не будет форсировать события, а будет действовать в соответствии с происходящим на поле. Но можно предположить, что одним из важных элементов игры станет давление, особенно в свете неудачных выездных матчей «Динамо» в прошлом году. Можно вспомнить, как в Лиге Европы хорваты проиграли в гостях «Спарте» со счетом 1:4 после победы дома с разницей в два мяча - 3:1.

Безусловно, игра на игру не приходится и, наверняка, соперник сделал выводы из той неудачи. Можно ожидать, что гости будут достаточно активными, не уйдут в оборону, а будут строить футбол через контратаки, подкрепленные индивидуальным мастерством своих исполнителей.

Ну а что «Карабах»? Очевидно, что чемпиону Азербайджана необходимо сыграть лучше, чем неделю назад. Моменты, безусловно, по такой игре будут и здесь важен фактор реализации. А учитывая, что забивать надо много для того, чтобы постараться выйти в следующий круг, цена каждого голевого эпизода будет чрезвычайно высока.

При этом, вряд ли в составе хозяев поля произойдут серьезные изменения в составе. Особенно после того, как стало ясно, что Жулио Ромао все-таки не пропустит бакинскую встречу из-за перебора желтых карточек, учитывая новое положение УЕФА. В соответствии с ним, если футболист участвовал в двух предыдущих раундах еврокубка и получал предупреждения, то к третьему этапу количество «горчичников» уменьшается на один. Поэтому у Ромао по факту сейчас две карточки, а не три.

Также «Карабаху» будет крайне важно взять под контроль центр поля, чтобы лишить «Динамо» стратегического преимущества по аналогии с поединком в Загребе.

Словом, как бы ни закончилась встреча, нет сомнения, что нас ждет захватывающая дуэль. Верим в лучшее!

Заки Фейзуллаев

İdman.biz