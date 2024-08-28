Непростая задача для "Карабаха"

Чемпион Азербайджана «Карабах» сыграет очередной матч в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов.

Представитель Агдама примет чемпиона Хорватии «Динамо», которому они проиграли в Загребе со счетом 0:3. "Карабах" постарается порадовать своих болельщиков, устранив эту большую разницу. Если наш представитель справится с этой непростой задачей, то ему предстоит выступать в этапе Лиги Лиги Чемпионов. Проигравший из пары сыграет в том же раунде в Лиге Европы.

Отметим, что жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится 28 августа, а на следующий день - Лиги Европы.

Лига Чемпионов

Стадия плей-офф

Ответная игра

28 августа

20:45. «Карабах» – «Динамо» (Загреб, Хорватия)

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Первая игра - 0:3

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