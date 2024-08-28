Швейцария и Австрия продвинулись, позиция Азербайджана не изменилась - рейтинг УЕФА

В рейтинге стран УЕФА произошли изменения.

Как сообщает İdman.biz, причиной этому стали результаты первого дня ответных матчей плей-офф еврокубков.

После матчей в Лиге чемпионов рейтинг и позиция некоторых стран изменились. Австрия и Швейцария поднялись в рейтинге. Позиция Азербайджана в списке не изменилось.

У нашей страны 18,875 очка. Азербайджан занимает 26-е место в Европе.

Прибыль в текущем сезоне составляет 2,125. "Зире" заработала 1,000 балла, "Карабах" - 0,750, "Сабах" - 0,250, "Сумгаит" - 0,125.

Отметим, что таблицу возглавляет Англия - 89,303 очка.

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