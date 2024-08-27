"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"

«Игра могла бы быть интереснее. Но счет 3:0 в первом матче - это большое преимущество».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок сборной Азербайджана и "Нефтчи" Филип Озобич.

Хорватский футболист высказал свое мнение о встрече загребского "Динамо" с "Карабахом", честь которого он ранее защищал:

"Я не верю, что "Динамо" растеряет это преимущество. Загребские игроки могли забить 4 и 5 голов в первой игре. Хоть они и выиграли со счетом 3:0, победа далась нелегко. «Карабах» имел много хороших моментов, но забить не смог. «Карабах» на протяжении как минимум часа показывал качественный футбол.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Динамо" начнется завтра в 20:45.

İdman.biz