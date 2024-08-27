27 Августа 2024
RU

Игроки "Динамо" прогулялись по Баку - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
27 Августа 2024 15:15
36
Игроки "Динамо" прогулялись по Баку - ФОТО

Загребское "Динамо", которое встретится с "Карабахом" в стадии плей-офф Лиги чемпионов, перед игрой уделило время отдыху.

Как сообщает İdman.biz, за день до матча игроки хорватского клуба прогулялись по Баку.

Гости осмотрели достопримечательности столицы. Чемпион Хорватии, посвятивший первую половину дня прогулке, вечером отправится на свою последнюю тренировку перед игрой.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Динамо", который пройдет завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:45.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гурбан Гурбанов: "Наша вера велика"
17:35
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Наша вера велика"

"Чтобы завтра добиться хорошего результата, каждый игрок должен сыграть лучшую игру в своей карьере"
"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"
16:45
Азербайджанский футбол

"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"

"Загребские игроки могли забить 4 и 5 голов в первой игре"
Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА
13:12
Азербайджанский футбол

Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА

7 из 15 голов "Динамо" забил Сандро Куленович
"На Карабах нельзя смотреть свысока"
12:43
Азербайджанский футбол

"На Карабах нельзя смотреть свысока"

"Самая сильная линия "Динамо" - атака"
Поступят в продажу билеты на игру "Зире" - "Омония"
12:12
Азербайджанский футбол

Поступят в продажу билеты на игру "Зире" - "Омония"

Билеты на ответный матч плей-офф Лиги конференций поступят в продажу сегодня с 13:00
Наша сборная встретится с Нидерландами
10:14
Азербайджанский футбол

Наша сборная встретится с Нидерландами

Наша команда с 31 августа по 1 сентября будет находиться на сборах в Баку, а со 2 по 10 сентября - в испанской Мурсии

Самое читаемое

"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО
24 Августа 22:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана прошли две игры
Олимпийский призер дисквалифицирован
25 Августа 22:57
Другие

Олимпийский призер дисквалифицирован

Причиной этому является нарушение спортсменом антидопинговых требований
Фарид Алибабазаде стал чемпионом лиги "Октагон" - ФОТО
25 Августа 09:00
MMA

Фарид Алибабазаде стал чемпионом лиги "Октагон" - ФОТО

Фарид одержал победу в 5-м раунде, применив удушающий прием
Новый главный тренер в сборной Азербайджана
26 Августа 16:25
Футбол

Новый главный тренер в сборной Азербайджана

Специалист возглавит команду на чемпионате мира U23