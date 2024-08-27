Игроки "Динамо" прогулялись по Баку - ФОТО

Загребское "Динамо", которое встретится с "Карабахом" в стадии плей-офф Лиги чемпионов, перед игрой уделило время отдыху.

Как сообщает İdman.biz, за день до матча игроки хорватского клуба прогулялись по Баку.

Гости осмотрели достопримечательности столицы. Чемпион Хорватии, посвятивший первую половину дня прогулке, вечером отправится на свою последнюю тренировку перед игрой.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Динамо", который пройдет завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:45.

İdman.biz