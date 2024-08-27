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Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА

Азербайджанский футбол
Новости
27 Августа 2024 13:12
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Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА

"Динамо", которое сыграет ответный матч против "Карабаха" в Баку в рамках плей-офф Лиги чемпионов, в текущем сезоне провело 5 официальных игр. 4 из них были в чемпионате Хорватии, а 1 - в континентальных соревнованиях против агдамцев в Загребе.

İdman.biz представляет статистические показатели футболистов «Динамо» в этих 5 матчах.

В этих 5 играх приняли участие 24 игрока, в том числе 10 легионеров. Однако во всех играх приняли участие только пятеро из них - нападающие Сандро Куленович и Арбер Ходжа, полузащитник Петар Сушич, защитник Сами Мае и вратарь Иван Невистич. Среди них только вратарь все игры провел на поле без замен. Среди остальных Сами Мэй, который провел на поле больше всех - 428 минут.

7 из 15 голов «Динамо» забил Сандро Куленович. Два таких гола хорватский форвард забил в матче Лиги чемпионов, где он пробыл на поле 27 минут, и 5 - в чемпионате страны. Куленович оформил дубли в 3-х матчах. Родившийся в Германии Арбер Ходжа, косовар по происхождению и нападающий сборной Албании, и Стефан Ристовски, капитан сборной Северной Македонии, отличились по два раза. По одному голу забили хорватские нападающие Марко Пьяца и Дарио Шпикич, а также французские защитники Ронель Пьер-Габриэль и Кевин Теофиль-Катрин.

Полузащитник Мартина Батурина точными передачами помог забить 4 гола из 15. Местный нападающий Бруно Петкович и колумбийский форвард Хуан Кордоба помогли своим одноклубникам забить по два гола.

В 5 матчах команда получила 7 желтых карточек, 2 из которых достались Сами Мэю.

Отметим, что "Динамо", обыгравшее дома "Карабах" со счетом 3:0, завтра проведет ответный матч в Баку.

Вугар Мамедов

İdman.biz

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