Наша сборная встретится с Нидерландами

Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу U19 и расписание товарищеских матчей.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Наша команда с 31 августа по 1 сентября будет находиться на сборах в Баку, а со 2 по 10 сентября - в испанской Мурсии. Сборная в ходе подготовки в Испании проведет 3 товарищеских матча.
На сборы были приглашены 24 игрока.
|
Н
|
Имя/Фамилия
|
Клуб
|
1
|
Садиг Мамедзаде
|
Карабах
|
2
|
Осман Гусейнов
|
Рига (Латвия)
|
3
|
Селим Хашимов
|
Зире
|
4
|
Гусейн Гусейнов
|
Туран Товуз
|
5
|
Нихад Алиев
|
Карабах
|
6
|
Кенан Фейзиев
|
Сумгаит
|
7
|
Магомед Мамедли
|
Нефтчи
|
8
|
Надир Оруджов
|
Сумгаит
|
9
|
Вусал Пашаев
|
Сумгаит
|
10
|
Сурхай Набиев
|
Нефтчи
|
11
|
Эмиль Буньядзаде
|
Карабах
|
12
|
Эльгюн Дуньямалыев
|
Сабах
|
13
|
Динамин Багиров
|
Туран Товуз
|
14
|
Миршахбаз Шахбазов
|
Нефтчи
|
15
|
Гадир Рамазанов
|
Габала
|
16
|
Шахин Ибрагимов
|
Сабах
|
17
|
Сенан Мурадлы
|
Сумгаит
|
18
|
Ашраф Алекперли
|
Карабах
|
19
|
Мурад Мамедов
|
Нефтчи
|
20
|
Хикмет Джабраилзаде
|
Карабах
|
21
|
Рауль Зейналлы
|
Сабах
|
22
|
Нихад Ахмедзаде
|
Сумгаит
|
23
|
Давуд Мансумов
|
Карабах
|
24
|
Нихад Оруджали
|
Сумгаит
Отметим, что 4 сентября наша сборная встретится с Шотландией, 6 сентября - с Нидерландами и 9 сентября - с Уэльсом. Первые две игры начнутся в 21:00 по бакинскому времени, последний матч - в 13:00.
İdman.biz