27 Августа 2024
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Наша сборная встретится с Нидерландами

Азербайджанский футбол
Новости
27 Августа 2024 10:14
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Наша сборная встретится с Нидерландами

Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу U19 и расписание товарищеских матчей.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Наша команда с 31 августа по 1 сентября будет находиться на сборах в Баку, а со 2 по 10 сентября - в испанской Мурсии. Сборная в ходе подготовки в Испании проведет 3 товарищеских матча.

На сборы были приглашены 24 игрока.

Н

Имя/Фамилия

Клуб

1

Садиг Мамедзаде

Карабах

2

Осман Гусейнов

Рига (Латвия)

3

Селим Хашимов

Зире

4

Гусейн Гусейнов

Туран Товуз

5

Нихад Алиев

Карабах

6

Кенан Фейзиев

Сумгаит

7

Магомед Мамедли

Нефтчи

8

Надир Оруджов

Сумгаит

9

Вусал Пашаев

Сумгаит

10

Сурхай Набиев

Нефтчи

11

Эмиль Буньядзаде

Карабах

12

Эльгюн Дуньямалыев

Сабах

13

Динамин Багиров

Туран Товуз

14

Миршахбаз Шахбазов

Нефтчи

15

Гадир Рамазанов

Габала

16

Шахин Ибрагимов

Сабах

17

Сенан Мурадлы

Сумгаит

18

Ашраф Алекперли

Карабах

19

Мурад Мамедов

Нефтчи

20

Хикмет Джабраилзаде

Карабах

21

Рауль Зейналлы

Сабах

22

Нихад Ахмедзаде

Сумгаит

23

Давуд Мансумов

Карабах

24

Нихад Оруджали

Сумгаит

Отметим, что 4 сентября наша сборная встретится с Шотландией, 6 сентября - с Нидерландами и 9 сентября - с Уэльсом. Первые две игры начнутся в 21:00 по бакинскому времени, последний матч - в 13:00.

İdman.biz

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