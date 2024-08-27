«Теперь «Карабах» будет нападать как львы. Поэтому их называют азербайджанскими львами».

Как передает İdman.biz, об этом заявил бывший футболист загребского "Динамо" Бранко Струпар.

Он озвучил свои ожидания от завтрашнего матча Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Динамо":

«Но я считаю, что победа со счетом 3:0 в первой игре - серьезное преимущество. Думаю, этого будет достаточно. Но чтобы пройти этап, нужно играть умно и дисциплинированно. Главное - пройти «Карабах». Это главная цель. Мы знаем, что «Карабах» - хорошая команда. Результат в первой игре совершенно не отражает реальной ситуации. Надо учитывать, как они сыграли в первом матче».

Струпар также дал совет «Динамо»:

«Нужно играть осторожно. Когда противник расстроен, он может разозлиться. Первая встреча могла быть совсем другой. Они очень расстроены, что не забили в Загребе. Противник жаждет победы и сенсаций. Но «Динамо» - это не «Лудогорец», а более серьезная и сильная команда».

Отметим, что ответный матч между "Карабахом" и "Динамо" состоится завтра.

İdman.biz