"Динамо" прилетит в Баку с травмированными

Загребское "Динамо", соперник "Карабаха" в стадии плей-офф Лиги чемпионов, прилетит в Баку в полном составе.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Сергей Якирович принял решение привлечь на ответный матч травмированных игроков.

Стефан Ристовски и Ариян Адеми войдут в состав команды, которая посетит нашу страну для встречи 28 августа. Ристовски, получивший травму в первом матче, не сыграет в Баку. Решение по Адеми будет принято в день матча. Уточнено также состояние Сами Ммае, получившего сильный удар по лицу в матче чемпионата с «Горицей». Игрок, не получивший серьезной травмы, может сыграть против «Карабаха».

Отметим, что игра "Карабах" - "Динамо", которая состоится 28 августа, начнется в 20:45.

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