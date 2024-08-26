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Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Динамо"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Августа 2024 12:29
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Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Динамо"

Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Динамо", который пройдет в рамках ответного матча стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, на матч между чемпионами Азербайджана и Хорватии назначены судьи из Англии.

Матч проведет Майкл Оливер. Его помощниками станут Стюарт Берт и Ли Беттс. Четвертым арбитром станет Крис Кавана. Стюарт Эттвелл будет судьей VAR, Тимоти Вуд - судьей AVAR.

Отметим, что игра, которая состоится 28 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:45.

İdman.biz

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