Юбилейный матч Мехти Джаннетова

IV тур Премьер-лиги Азербайджана стал знаковым для вратаря «Сумгаита» Мехти Джаннетова.

İdman.biz сообщает, что 32-летний вратарь провел 100-й матч чемпионата в составе команды «Сумгаит».

Это совпало с выездной встречей с «Сабахом». Команда Мехти проиграла в этом матче со счетом 1:3. Джаннетов пропустил 124 гола в 100 матчах в составе «Сумгаита».

Отметим, что дебют юбиляра в Премьер-лиге состоялся 26 августа 2017 года в выездном матче против «Зиры» (1:3). Вратарь, выступавший за «Сумгаит» в сезоне 2017/21, снова вернулся в команду летом 2023 года.

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