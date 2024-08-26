ПОВТОР рекорда от "Сабаила"

«Сабаил» повторил свой рекорд крупнейшей победы в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в домашнем матче против «Кяпаза» в IV туре Премьер-лиги Азербайджана.

Представитель столицы выиграл домашний матч у «Кяпаза», забив 4 безответных гола.

«Сабаил» во второй раз одержал победу в матче Премьер-лиги с разницей в 4 мяча. 10 ноября 2018 года «моряки» победили 4:0 в матче против «Сабаха». Повторив этот результат, «Сабаил» официально оформил свою крупнейшую победу дома.

İdman.biz