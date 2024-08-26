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Ричард Алмейда сыграл 250-й матч в составе "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Августа 2024 11:05
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Ричард Алмейда сыграл 250-й матч в составе "Карабаха"

Ричард Алмейда провел свой 250-й матч в чемпионате Азербайджана в форме "Карабаха".

Как сообщает İdman.biz, юбилей 35-летнего полузащитника совпал с IV туром азербайджанской премьер-лиги.

Он появился в домашнем матче с «Туран Товузом» (0:1). Ричард забил 51 гол в 250 матчах.

Дебют Алмейды состоялся 5 августа 2012 года. Он сыграл в выездном матче с «Интером» (ныне «Шамахы») (1:1).

Ричард вошел в историю чемпионатов Азербайджана как 5-й игрок, сыгравший 250 и более игр в одном клубе. Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит его бывшему одноклубнику Максиму Медведеву - 376 матчей. Гара Гараев и Аслан Керимов также оставили позади цифру 250 в «Карабахе», а Рахид Амиргулиев - в «Хазар-Лянкаране».

İdman.biz

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