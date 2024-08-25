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"Нужно было воспользоваться этой возможностью"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Августа 2024 23:37
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"Нужно было воспользоваться этой возможностью"

«Это была наша первая победа. Поздравляю руководство, игроков и болельщиков».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Шамахы» Айхан Аббасов.

Молодой специалист прокомментировал игру против «Зире» в IV туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Мы знали, что «Зире» будет сложно, потому что они вышли из тяжелой игры. Наши команды, выступающие в еврокубках, пока испытывают трудности в чемпионате. Надо было воспользоваться этой возможностью. У нас есть новые игроки. Независимо от счета, мои игроки проявили решимость и боролись за очки. Нам нужны эти игры. Каждое очко будет для нас на вес золота. И эти очки тоже. Если бы мы сегодня не были настойчивы, «Зире» легко победила бы. Мы им не позволили. Первый тайм меня больше порадовал. После замен во втором тайме преимущество перешло к сопернику».

Отметим, что «Шамахы» победил «Зире» со счетом 1:0.

İdman.biz

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