«Команда показала очень хороший, качественный футбол. К сожалению, мы пропустили гол из-за одной ошибки».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Сабаха" Крунослав Рендулич.

Хорватский эксперт прокомментировал победу со счетом 3:1 над «Сумгаитом» в IV туре Премьер-лиги Азербайджана:

«В течение 10-15 минут после гола мы были не так хороши. Это нормально, потому что после ошибок теряешь уверенность. У нас были голевые эпизоды, некоторые из них были реализованы. Во втором тайме мы усилили давление. В некоторых моментах могли сыграть лучше. Мы заслужили победу. Потому что «Сумгаит» пробил всего 1-2 удара по воротам. Нам нужно двигаться вперед шаг за шагом. Некоторые наши игроки не готовы на 100 процентов. В команде есть игроки, которые могут проделать больше работы».

Отметим, что «Сабах» выиграл вторую игру подряд и вышел в группу лидеров.

İdman.biz