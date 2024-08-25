«Это начало чемпионата. Я бы не сказал, что полностью доволен футболистами из-за той игры, которую мы провели сегодня».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгаита» Самир Абасов.

Опытный специалист прокомментировал поражение со счетом 1:3 от «Сабаха» в IV туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Не хочу говорить об игре. Этот матч окончен. Надо думать о следующем матче. Домашняя игра против «Араз-Нахчывана» будет еще сложнее. В еврокубках мы были первой командой, которая прекратила участие. Мы еще не смогли оправиться от этого. У футболистов есть своя печаль и ответственность. До сих пор нас считали командой, которая держит мяч, но сегодня мы потеряли много мячей. Я также сказал игрокам, что если мы не будем терять мяч, если будем играть в свою игру, то сможем забивать голы. Мы теряем мячи. Я не отношу это только к новичкам. Если игрок чувствует усталость, это влияет на его игру. Мы пытаемся их понять».

Отметим, что хотя «Сумгаит» и открыл счет в матче с «Сабахом», затем клуб пропустил 3 мяча.

İdman.biz