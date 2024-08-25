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УЕФА заплатил азербайджанским клубам

Азербайджанский футбол
Новости
25 Августа 2024 13:17
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УЕФА заплатил азербайджанским клубам

Выплаты, выделенные УЕФА клубам Премьер-лиги, участвовующим в еврокубках (Лиге Европы, Лиге конференций) в сезоне 2024/2025, были переведены на счета соответствующих клубов при посредничестве АФФА.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом опубликовала АФФА.

Оплата произведена «Зире» за участие в Лиге Европы, «Сумгаиту» (полная оплата) и «Сабаху» за участие в Лиге конференций.

«Зире» — 349 600 евро
«Сабах» — 174 600 евро
«Сумгаит» — 524 600 евро

Отметим, что «Сумгаит» прекратил борьбу во II, а «Сабах» - III квалификационном раунде Лиги конференций. «Зире», начавшая борьбу с Лиги Европы, продолжает выступления в плей-офф Лиги конференций.

İdman.biz

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