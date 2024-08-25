УЕФА заплатил азербайджанским клубам

Выплаты, выделенные УЕФА клубам Премьер-лиги, участвовующим в еврокубках (Лиге Европы, Лиге конференций) в сезоне 2024/2025, были переведены на счета соответствующих клубов при посредничестве АФФА.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом опубликовала АФФА.
Оплата произведена «Зире» за участие в Лиге Европы, «Сумгаиту» (полная оплата) и «Сабаху» за участие в Лиге конференций.
«Зире» — 349 600 евро
«Сабах» — 174 600 евро
«Сумгаит» — 524 600 евро
Отметим, что «Сумгаит» прекратил борьбу во II, а «Сабах» - III квалификационном раунде Лиги конференций. «Зире», начавшая борьбу с Лиги Европы, продолжает выступления в плей-офф Лиги конференций.
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