Гурбан Гурбанов: "Такие поражения очень полезны для меня и команды"

«Это была очень важная игра для нас с точки зрения готовности к чемпионату. Сегодня перед нами была хорошо защищающаяся и боеспособная команда».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Он прокомментировал поражение со счетом 0:1 от «Туран Товуза» в IV туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Курбан Бердыев - один из самых известных специалистов по построению обороны. Он также хорошо организует контратаки. Мы это знали. Но несмотря ни на что, мы не знали «Туран Товуз» так хорошо. Естественно, наши мысли были больше о Лиге чемпионов. Тем не менее, если соперник победил, мы обязаны его поздравить. Они заслужили победу своим желанием и игровой дисциплиной. В Товузе всегда был интерес к футболу. Сегодня мы увидели, сколько болельщиков из Товуза было на трибунах. На протяжении всего сезона у нас будет хороший соперник. Спасибо нашим болельщикам, которые оставались с нами до конца».

Гурбан Гурбан отметил, что выступления в еврокубках влияют на игру команды:

«Вообще все матчи, которые мы проводим в Европе, имеют влияние. Играют разные команды, мы делаем какие-то ротации. Я всегда жаловался на тренировки в этот период. Когда две команды играют каждые 3-4 дня, не все игроки могут тренироваться вместе. Нарушаются динамика и качество тренировок. Но сколько лет мы продолжаем так. Если в двух предыдущих играх этого не ощущалось, то сегодня было так. В таком плотном графике важно, чтобы все игроки были здоровы. Есть соперники, которые очень серьёзно готовятся к нам. Это тоже нормально. Это начало сезона. Такие поражения очень полезны для меня и команды».

Отметим, что "Карабах" проиграл впервые в сезоне.

İdman.biz