Две хорватки и две итальянки для "Нефтчи"

Объявлены арбитры дебютного матча женской футбольной команды "Нефтчи" в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, бакинский клуб встретится с австрийским представителем «Санкт-Галлен» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Судить матч будут арбитры из Хорватии и Италии. Главным судьей матча станет Елена Кумер.

Ей будут помогать соотечественница Санья Роджак-Каршич и итальянка Франческа Ди Монте. Четвертым судьей будет Мария Маротта, еще одна представительница Италии.

Отметим, что встреча в грузинском Цхалтубо состоится 4 сентября. Матч начнется в 18:00 по бакинскому времени.

İdman.biz