"Зире" проиграл, позиция Азербайджана не изменилась - рейтинг УЕФА

В рейтинге стран УЕФА произошли изменения.

Как сообщает İdman.biz, причиной этому стали результаты последнего дня первых игр стадии плей-офф еврокубков.

После матчей в Лиге Европы и Лиге конференций позиции некоторых стран изменились. Хотя «Зире» проиграл на Кипре «Омонии» со счетом 0:6, место Азербайджана в списке осталось неизменным.

У нашей страны 18,875 балла. Азербайджан занимает 26-е место в Европе.

Прибыль в текущем сезоне составляет 2,125. "Зире" завоевал 1,000, "Карабах" - 0,750, "Сабах" - 0,250, "Сумгаит" - 0,125 очка.

Отметим, что таблицу возглавляет Англия - 89,303 очка.

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