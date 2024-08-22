Что ждет нашу сборную в сентябре?

Объявлена важность для рейтинга матчей сборной Азербайджана в сентябре.
İdman.biz сообщает, что домашние матчи со Швецией и выездные матчи со Словакией в Лиге наций могут серьезно повлиять на результаты нашей команды.
Подопечные Фернанду Сантуша заработают 23,3 очка, если выиграют обе игры. Даже ничьей в одной игре достаточно, чтобы мы не упали в рейтинге.
Два поражения приведут к снижению очков нашей команды. Это будет эквивалентно потере 6,7 очка.
Отметим, что наша команда с 1179,88 балла занимает 111-е место в мире.
Лига Наций
5 сентября
Азербайджан - Швеция
Победа нашей сборной: 11,8
Ничья нашей сборной: 4,3.
Поражение нашей сборной: -3,2.
8 сентября
Словакия - Азербайджан
Победа нашей сборной: 11,5
Ничья нашей сборной: 4,0.
Поражение нашей сборной: -3,5.
İdman.biz