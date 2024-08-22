Что ждет нашу сборную в сентябре?

Объявлена ​​важность для рейтинга матчей сборной Азербайджана в сентябре.

İdman.biz сообщает, что домашние матчи со Швецией и выездные матчи со Словакией в Лиге наций могут серьезно повлиять на результаты нашей команды.

Подопечные Фернанду Сантуша заработают 23,3 очка, если выиграют обе игры. Даже ничьей в одной игре достаточно, чтобы мы не упали в рейтинге.

Два поражения приведут к снижению очков нашей команды. Это будет эквивалентно потере 6,7 очка.

Отметим, что наша команда с 1179,88 балла занимает 111-е место в мире.

Лига Наций

5 сентября

Азербайджан - Швеция

Победа нашей сборной: 11,8

Ничья нашей сборной: 4,3.

Поражение нашей сборной: -3,2.

8 сентября

Словакия - Азербайджан

Победа нашей сборной: 11,5

Ничья нашей сборной: 4,0.

Поражение нашей сборной: -3,5.

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