"Зире" добьется хорошего результата"

«Невозможно говорить оптимистично, когда это первая встреча».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Он оценил предстоящую встречу «Зире» с «Омонией» в рамках первых игр стадии плей-офф Лиги конференций. Султанов заявил, что команда Рашада Садыхова добьется хорошего результата в сегодняшнем матче:

«По моему мнению, судьба противостояния решится в Баку. Я считаю, что главное желание Рашада Садыхова - добиться хорошего результата на выезде и поставить точку в Баку. Глядя на последние игры «Зире», кажется, что она стала играть лучше. Хотелось бы увидеть в первом матче как минимум ничью».

Отметим, что матч между «Омонией» и «Зире» состоится сегодня и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz