Российский сайт отметил хорошую выездную игру "Зире"

Сегодня «Зире» в Никосии в рамках раунда плей-офф Лиги конференций встретится с местной «Омонией».

İdman.biz представляет статью российского сайта soccer365.ru посвященную раскладам на первый матч нашей команды с киприотами.

По мнению автора статьи "Омонии" может не хватить игровой практики:

"Омония" в текущем сезоне провела всего четыре встречи - все в квалификации ЛК. Да, во всех четырех "Омония" победила, но есть нюансы. Во-первых, она не встретила серьезного сопротивления - "Торпедо Кутаиси" и "Фехервар" - не самые серьезные соперники. Во-вторых, четырех матчей мало для набора оптимальных кондиций - кипрский клуб только разгоняется. А его предсезонка вызывает вопросы: в четырех товарищеских встречах ноль побед, три поражения и всего одна ничья".

Упоминается травма лучшего бомбардира «Омонии» Романа Безуса наколотившего 14 голов в минувшем сезоне и выбывшего до октября. После этого все надежды возлагаются на Вилли Семеду:

«Кабовердинец в минувшем сезоне забил также 14 голов, причем сезон текущий он начал неплохо - два мяча в четырех встречах. Он вонзил победные и кутаисскому "Торпедо", и "Фехервару". Тем не менее, выбор у Вальдаса Дамбраускаса небогатый: усиления позиции нападающего так и не случилось - "Омония" подписала ряд свободных агентов, но не в нападение».

Рассказывается о кризисе в атаке:

«В двухматчевом противостоянии с "Ферехваром" "Омония" нанесла по воротам соперника суммарно 29 ударов, но забила лишь три мяча - с реализацией были проблемы».

В статье отмечается, что "Зире" на ходу готова бросить вызов превосходящему в классе сопернику и достаточно давно вкатилась в сезон:

«Она уже отбегала девять встреч, выиграв шесть из них и проиграв лишь одну - "Шерифу".

Сообщается, что потери «Зире» незначительные. А внимание приковывается к Рафаэлю Утцигу:

«Именно на этого парня стоит обратить особое внимание как болельщикам, так и сопернику: бразилец забивал в четырех из последних пяти матчей, настреляв четыре гола».

Отмечается хорошая выездная игра нашей команды:

"Зире" - не самый опытный еврокубковый боец, но в текущем сезоне она здорово выступает на выезде - и в еврокубках, и во внутренних соревнованиях. В четырех гостевых встречах сезона у "Зире" три победы и одна ничья, причем победить в гостях удалось даже такого серьезного соперника, как "Шериф" (1:0). "Зире" отсиделась в обороне, а на 89-й минуте провела контратаку, забив единственный в матче гол. Вполне вероятно, что именно такой план у азербайджанцев и на матч с "Омонией" - это, пожалуй, их единственный шанс на успех".

Автор статьи хотя считает "Зире" аутсайдером в этой паре, но не исключает, что бакинский клуб может преподнести сюрприз.

Прогноз сайта на матч - 1:1.

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