«Завтра нам предстоит игра с сильным соперником».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Зире" Джейхун Нуриев.

Капитан рассказал, что они хотят добиться хорошего результата в первой игре против «Омонии» в плей-офф Лиги конференций:

«В плей-офф Лиги конференций не бывает легких соперников. Всю неделю мы анализировали "Омонию". Осталось претворить задуманное на поле. Хотим вернуться в Баку с максимально выгодным результатом. Судьба пары решится в ответном матче».

Отметим, что первая игра между командами начнется завтра в 21:00.

İdman.biz