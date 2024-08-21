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Впервые в истории: 13 лет спустя - АНАЛИТИКА

Азербайджанский футбол
Аналитика
21 Августа 2024 17:37
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Впервые в истории: 13 лет спустя - АНАЛИТИКА

«Карабах» начал плей-офф Лиги чемпионов с тяжелого поражения.

Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова пропустила три безответных гола от «Динамо» в Загребе.

Это первое крупное поражение в истории "Карабаха" в стадиях квалификации и плей-офф Лиги чемпионов. До поездки в Хорватию наш представитель, сыгравший в 49 таких матчах, ни разу не проиграл с разницей в 3 и более мячей.

10-е поражение было зафиксировано в юбилейном 50-м матче перед основным раундом. Предыдущие 9 поражений были с разницей в один-два гола.

Правда, ранее "Карабах" дважды проиграл в Лиге Чемпионов с крупным счетом. Но эти матчи не входят в число 50 игр квалификации и плей-офф. Наш чемпион дважды проиграл «Челси» в групповом турнире - 0:6, 0:4.

В целом, крупные поражения агдамского представителя в еврокубках в основном были либо в основной стадии, либо до Гурбана Гурбанова. Последнее крупное поражение в квалификации и плей-офф команда специалиста потерпела не менее 13 лет назад.

Тогда "Карабах" еще жаждал чемпионства и выступал в Лиге Европы. В сезоне 2011/12 наш представитель гостил у «Брюгге» в Бельгии и проиграл со счетом 1:4. После этой неудачи 28 июля 2011 года в рамках III квалификационного раунда Гурбанов и его команда не терпели крупных поражений.

Отметим, что "Карабах" проиграл в Лиге чемпионов 14 раз. Четыре из этих поражений были зафиксированы в групповом турнире.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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