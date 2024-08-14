Болгарский сайт: "Лудогорец" столкнулся с настоящей катастрофой в центре Разграда - ФОТО

«Катастрофа! Унижение! Срам! «Карабах» разгромил «Лудогорец» со счетом 7:2 в центре Разграда!»
İdman.biz сообщает, что болгарский сайт topsport.bg представил репортаж о поражении местного «Лудогорца» от «Карабаха» со счетом 2:7 под таким заголовком.
В статье отмечается:
«Лудогорец» столкнулся с настоящей катастрофой в центре Разграда и проиграл «Карабаху» со счетом 2:7 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. «Орлы», выигравшие первую игру в Азербайджане со счетом 2:1, после дополнительного времени опозорились на собственном стадионе и проиграли «Карабаху» с общим счетом 4:8, разрушив свою мечту о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов».
Отметив, что «орлы» уже были шокированы голом Жуниньо на 7-й минуте после ошибки Оливера Вердона, автор также написал о других голах и опасных эпизодах. Также отмечается, что в дополнительное время после гола Торала Байрамова, который «послал «настоящую бомбу» в ворота разградцев», местная команда опозорилась, пропустив еще трижды.
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