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Болгарский сайт: "Лудогорец" столкнулся с настоящей катастрофой в центре Разграда - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
14 Августа 2024 15:53
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Болгарский сайт: "Лудогорец" столкнулся с настоящей катастрофой в центре Разграда - ФОТО

«Катастрофа! Унижение! Срам! «Карабах» разгромил «Лудогорец» со счетом 7:2 в центре Разграда!»

İdman.biz сообщает, что болгарский сайт topsport.bg представил репортаж о поражении местного «Лудогорца» от «Карабаха» со счетом 2:7 под таким заголовком.

В статье отмечается:

«Лудогорец» столкнулся с настоящей катастрофой в центре Разграда и проиграл «Карабаху» со счетом 2:7 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. «Орлы», выигравшие первую игру в Азербайджане со счетом 2:1, после дополнительного времени опозорились на собственном стадионе и проиграли «Карабаху» с общим счетом 4:8, разрушив свою мечту о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов».

Отметив, что «орлы» уже были шокированы голом Жуниньо на 7-й минуте после ошибки Оливера Вердона, автор также написал о других голах и опасных эпизодах. Также отмечается, что в дополнительное время после гола Торала Байрамова, который «послал «настоящую бомбу» в ворота разградцев», местная команда опозорилась, пропустив еще трижды.

İdman.biz

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