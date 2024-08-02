Старт Премьер-лиги: Великолепное начало сезона для "Карабаха" - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана стартовал сезон 2024/25.

Как сообщает İdman.biz, один матч состоялся в первый день 33-го чемпионата страны.

Игра открытия сезона прошла на стадионе «Лив Бона Деа». «Карабах» вновь встретился с «Араз-Нахчываном», с которым играл в последнем туре прошлого сезона. Чемпион Азербайджана одержал убедительную победу на поле соперника. Команда Гурбана Гурбанова разгромила соперника со счетом 4:1.

Отметим, что тур завершится 4 августа.

Азербайджанская Премьер-лига

I тур

2 августа (пятница)

20:00. «Араз-Нахчыван» – «Карабах» - 1:4

Голы: Нуну Родригес (86); Редон Джиджа (6), Ричард Алмейда (9), Хамиду Кейта (47), Аббас Гусейнов (88)

Красная карточка: Эльнур Джафаргулиев, 78

Главный судья: Эльчин Масиев

«Араз-Нахчыван»: 94. Тарлан Ахмедлы, 34. Урфан Аббасов (к), 3. Бахтияр Гасанализаде, 26. Омар Булудов, 16. Рамон Мачадо, 29. Вандерсон Мело, 8. Карлос Ятоба, 14. Мичо Кузманович, 4 Игорь Рибейру, 97. Фелипе Сантос, 10. Бернардо Диас

Резервные игроки: 12. Кристиан Аврам, 1. Вусал Шабанов, 6. Вадим Абдуллаев, 7. Ульви Искендеров, 22. Эльчин Мустафаев, 20. Туран Велизаде, 88. Тугай Ализаде, 11. Байрамали Гурбанов, 23. Нуно Родригес

Главный тренер: Эльмар Бахшиев

"Карабах": 1. Шахрудин Махамедалиев, 20. Ричард Алмейда, 55. Бадави Гусейнов (к), 30. Аббас Гусейнов, 24. Алексей Исаев, 44. Эльвин Джафаргулиев, 90. Нариман Ахундзаде, 66. Патрик Андраде, 17. Хамиду Кейта, 2. Матеуш Силва, 19. Редон Джиджа

Резервные игроки: 97. Фабиан Бунтич, 12. Садиг Мамедзаде, 13. Бахлул Мустафазаде, 27. Торал Байрамов, 29. Марко Вешович, 10. Абдулла Зубир, 81. Кевин Медина, 7. Яссин Бензия, 8. Марко Янкович, 18. Олавио Жуниньо, 6. Жулио Ромао, 15. Леандро Андраде

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

«Лив Бона Деа Арена»

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