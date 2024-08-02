2 Августа 2024
RU

Старт Премьер-лиги: Великолепное начало сезона для "Карабаха" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
2 Августа 2024 21:51
182
Старт Премьер-лиги: Великолепное начало сезона для "Карабаха" - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана стартовал сезон 2024/25.

Как сообщает İdman.biz, один матч состоялся в первый день 33-го чемпионата страны.

Игра открытия сезона прошла на стадионе «Лив Бона Деа». «Карабах» вновь встретился с «Араз-Нахчываном», с которым играл в последнем туре прошлого сезона. Чемпион Азербайджана одержал убедительную победу на поле соперника. Команда Гурбана Гурбанова разгромила соперника со счетом 4:1.

Отметим, что тур завершится 4 августа.

Азербайджанская Премьер-лига

I тур

2 августа (пятница)

20:00. «Араз-Нахчыван» – «Карабах» - 1:4

Голы: Нуну Родригес (86); Редон Джиджа (6), Ричард Алмейда (9), Хамиду Кейта (47), Аббас Гусейнов (88)

Красная карточка: Эльнур Джафаргулиев, 78

Главный судья: Эльчин Масиев

«Араз-Нахчыван»: 94. Тарлан Ахмедлы, 34. Урфан Аббасов (к), 3. Бахтияр Гасанализаде, 26. Омар Булудов, 16. Рамон Мачадо, 29. Вандерсон Мело, 8. Карлос Ятоба, 14. Мичо Кузманович, 4 Игорь Рибейру, 97. Фелипе Сантос, 10. Бернардо Диас

Резервные игроки: 12. Кристиан Аврам, 1. Вусал Шабанов, 6. Вадим Абдуллаев, 7. Ульви Искендеров, 22. Эльчин Мустафаев, 20. Туран Велизаде, 88. Тугай Ализаде, 11. Байрамали Гурбанов, 23. Нуно Родригес

Главный тренер: Эльмар Бахшиев

"Карабах": 1. Шахрудин Махамедалиев, 20. Ричард Алмейда, 55. Бадави Гусейнов (к), 30. Аббас Гусейнов, 24. Алексей Исаев, 44. Эльвин Джафаргулиев, 90. Нариман Ахундзаде, 66. Патрик Андраде, 17. Хамиду Кейта, 2. Матеуш Силва, 19. Редон Джиджа

Резервные игроки: 97. Фабиан Бунтич, 12. Садиг Мамедзаде, 13. Бахлул Мустафазаде, 27. Торал Байрамов, 29. Марко Вешович, 10. Абдулла Зубир, 81. Кевин Медина, 7. Яссин Бензия, 8. Марко Янкович, 18. Олавио Жуниньо, 6. Жулио Ромао, 15. Леандро Андраде

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

«Лив Бона Деа Арена»

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гурбан Гурбанов: "Я остался недоволен футболистами в некоторых эпизодах"
22:40
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Я остался недоволен футболистами в некоторых эпизодах"

"Два дня назад я смотрел игру "Лудогорца" вживую"
Автор первого гола в сезоне - Редон Джиджа
21:19
Футбол

Автор первого гола в сезоне - Редон Джиджа

В Премьер-лиге Азербайджана был забит первый гол в сезоне 2024/25
Объявлены назначения на еврокубковые матчи "Сабаха" и "Зиры"
17:58
Азербайджанский футбол

Объявлены назначения на еврокубковые матчи "Сабаха" и "Зиры"

Матчи "Сабаха" с 2Сент-Патриксом" будут обслуживать английские и румынские арбитры
Ариф Асадов покинул сборную
17:46
Азербайджанский футбол

Ариф Асадов покинул сборную

Об этом сообщила пресс-служба АФФА
"Сабах" не играл в трусливый футбол против "Маккаби" - ВИДЕО - ФОТО
17:09
Азербайджанский футбол

"Сабах" не играл в трусливый футбол против "Маккаби" - ВИДЕО - ФОТО

Наш гость оценил выступление азербайджанских клубов в еврокубках
"Халатность должна стать уроком для "Сабаха"
15:31
Азербайджанский футбол

"Халатность должна стать уроком для "Сабаха"

"У команды есть определенные недостатки"

Самое читаемое

Наш олимпийский чемпион стал лидером - РЕЙТИНГ
1 Августа 12:27
Дзюдо

Наш олимпийский чемпион стал лидером - РЕЙТИНГ

У него 600 очков
Париж-2024: Зелим Коцоев выиграл олимпийское золото! - ВИДЕО - ФОТО
1 Августа 19:57
Париж-2024

Париж-2024: Зелим Коцоев выиграл олимпийское золото! - ВИДЕО - ФОТО

В финале Зелим пропустил на исходе первой минуты прием, но смог отыграться и победить, завоевав золото
Париж-2024: Наша сборная победила Олимпийского чемпиона США!
31 Июля 23:55
Париж-2024

Париж-2024: Наша сборная победила Олимпийского чемпиона США!

Женская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 провела сегодня свой второй матч на Олимпиаде
Заявление Федерации дзюдо Азербайджана об Эльджане Гаджиеве
31 Июля 17:15
Париж-2024

Заявление Федерации дзюдо Азербайджана об Эльджане Гаджиеве

"Предварительное обследование показало, что у Эльджана перелом плеча"