Объявлено расписание второго тура Премьер-лиги

Определен график игр второго тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Тур продлится три дня. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

9 августа (пятница)

«Карабах» — «Кяпаз»

«Азерсун Арена», 20:00

10 августа (суббота)

«Араз-Нахчыван» - «Шамахы»

«Лив Бона Деа Арена», 18:45

«Сабаил» — «Нефтчи»

«АСКО Арена», 21:00

11 августа (воскресенье)

«Туран Товуз» - «Сумгаит»

Товузский городской стадион, 18:45

«Сабах» — «Зира»

«Банк Республика Арена», 21:00

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