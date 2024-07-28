28 Июля 2024
RU

"Сабах" по стопам "Юниона"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Июля 2024 12:04
37
"Сабах" по стопам "Юниона"

«Сабах» - вторая команда, которая с большим счетом обыграла клуб «Маккаби Хайфа» в Лиге Конференций и одолела соперника, пусть и номинально, но на выезде.

İdman.biz представляет историю выступлений соперника в Лиге Конференций.

«Сабах» в обоих упомянутых случаях повторил берлинский «Унион». «Маккаби», проводящий свой третий сезон в этом турнире, в сезоне 2021-2022 годов проиграл на выезде берлинцам в группе со счетом 0:3 и получил единственное домашнее поражение в Лиге Конференций до «Сабаха» против «Униона». в той же группе - 0:1.

Победив «Маккаби», наш столичный клуб оставил израильский клуб с отрицательным балансом в Лиге Конференций. В 17 матчах команды 6 побед и 7 поражений.

Хотя «Маккаби» вообще хотел выйти из отрицательного баланса в еврокубках с «Сабахом» в двух матчах, пришлось отложить осуществление этого желания. Сейчас на счету команды 68 поражений против 65 побед в 165 играх в континентальных соревнованиях.

Свой 250-й юбилейный гол в еврокубках представителю Хайфы пришлось отложить как минимум до игры в Баку. На данный момент на счету клуба 249 голов.

Отметим, что «Сабах» в выездном матче разгромил «Маккаби» со счетом 3:0.

Вугар Мамедов

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рахиль не сыграл, "Радомяк" проиграл
27 Июля 21:34
Азербайджанский футбол

Рахиль не сыграл, "Радомяк" проиграл

Команда уступила последнему чемпиону на глазах у домашних болельщиков
Футболист нашей сборной перешел в турецкий клуб
27 Июля 17:56
Азербайджанский футбол

Футболист нашей сборной перешел в турецкий клуб

Прошлый сезон клуб завершил на 9-м месте с 50 очками
"В чемпионате будет сложнее"
27 Июля 13:44
Азербайджанский футбол

"В чемпионате будет сложнее"

"Нам нужно видеть ошибки во время подготовки"
Новый трансфер "Шамахы" травмировался
27 Июля 11:18
Азербайджанский футбол

Новый трансфер "Шамахы" травмировался

По этой причине он находится на лечении уже 12 дней
Представитель АФФА на игре "Трабзонспора"
27 Июля 09:50
Футбол

Представитель АФФА на игре "Трабзонспора"

Oб этом сообщила пресс-служба ассоциации
"Шамахы" победил кувейтский клуб
26 Июля 19:42
Футбол

"Шамахы" победил кувейтский клуб

Игра завершилась победой воспитанников Айхана Аббасова со счетом 2:0

Самое читаемое

Париж-2024: СКАНДАЛ вокруг соперников Хидаята Гейдарова
26 Июля 18:19
Париж-2024

Париж-2024: СКАНДАЛ вокруг соперников Хидаята Гейдарова

Алжирский дзюдоист Реуан Масуд Дрис, выступающий в весовой категории до 73 кг, может отказаться выходить на татами
"Сумгаит" открыл счет, но... - ВИДЕО
25 Июля 21:51
Азербайджанский футбол

"Сумгаит" открыл счет, но... - ВИДЕО

Сумгаитцы принимали венгерский "Фехервар"
"Сабах" в гостях разгромил "Маккаби" - ВИДЕО
25 Июля 23:13
Азербайджанский футбол

"Сабах" в гостях разгромил "Маккаби" - ВИДЕО

Бакинский клуб, который выступает в Лиге Конференций, провел первый матч II квалификационного раунда
Состоялась официальная церемония открытия Олимпиады в Париже - ВИДЕО - ФОТО
27 Июля 01:26
Париж-2024

Состоялась официальная церемония открытия Олимпиады в Париже - ВИДЕО - ФОТО

Мероприятие впервые в истории было организовано за пределами стадиона на берегу Сены