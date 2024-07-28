"Сабах" по стопам "Юниона"

«Сабах» - вторая команда, которая с большим счетом обыграла клуб «Маккаби Хайфа» в Лиге Конференций и одолела соперника, пусть и номинально, но на выезде.

İdman.biz представляет историю выступлений соперника в Лиге Конференций.

«Сабах» в обоих упомянутых случаях повторил берлинский «Унион». «Маккаби», проводящий свой третий сезон в этом турнире, в сезоне 2021-2022 годов проиграл на выезде берлинцам в группе со счетом 0:3 и получил единственное домашнее поражение в Лиге Конференций до «Сабаха» против «Униона». в той же группе - 0:1.

Победив «Маккаби», наш столичный клуб оставил израильский клуб с отрицательным балансом в Лиге Конференций. В 17 матчах команды 6 побед и 7 поражений.

Хотя «Маккаби» вообще хотел выйти из отрицательного баланса в еврокубках с «Сабахом» в двух матчах, пришлось отложить осуществление этого желания. Сейчас на счету команды 68 поражений против 65 побед в 165 играх в континентальных соревнованиях.

Свой 250-й юбилейный гол в еврокубках представителю Хайфы пришлось отложить как минимум до игры в Баку. На данный момент на счету клуба 249 голов.

Отметим, что «Сабах» в выездном матче разгромил «Маккаби» со счетом 3:0.

Вугар Мамедов

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