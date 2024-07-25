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"Красная карточка перечеркнула все планы"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июля 2024 23:42
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"Красная карточка перечеркнула все планы"

«Мы столкнулись с крайне сложной ситуацией. Красная карточка перечеркнула все планы. В любом случае, матч состоит из двух игр. Даже если бы мы выиграли, я бы так и сказал. Ответный матч будет сложнее. Преимущество у противника».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгаита» Самир Абасов после первой встречи второго квалификационного раунда Лиги Конференций.

Опытный специалист так прокомментировал поражение от «Фехервара» со счетом 1:2:

«Мы сегодня увидели другой «Фехервар». Есть разница между командой бывшего главного тренера и нынешним «Фехерваром». Они не удивили нас ничем лишним. Тот факт, что после гола нас осталось 10 человек, повлиял на результат. На выездную игру мы выйдем без страха. Мы будем стремиться вернуться из Венгрии победителями. Причина этому - игра моей команды».

Самир Абасов признал, что с командой есть проблемы:

«У нас проблемы с командой. В любом случае, даже если бы мы проиграли в составе 11 человек, мы бы все равно учились на своих ошибках и настроились на победу на выезде. Моя работа - настроить на победу. У нас осталось 3-4 дня, и нам предстоит внести изменения в некоторые позиции. Если оставить в стороне тактические вопросы, то главное - подготовить игрока психологически. Наши шансы - 30 процентов, а у соперника - 70».

Отметим, что матч «Фехервар» – «Сумгаит» состоится 31 июля.

İdman.biz

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