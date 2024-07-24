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Последним соперником "Нефтчи" станет клуб из Саудовской Аравии

Азербайджанский футбол
Новости
24 Июля 2024 23:20
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Последним соперником "Нефтчи" станет клуб из Саудовской Аравии

Стал известен последний соперник «Нефтчи» в контрольном матче на сборах в турецком Эрзуруме.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Команда Романа Григорчука встретится с представителем Про-лиги Саудовской Аравии «Аль-Орубой». Игра начнется завтра в 18:00 в «Palandöken Yüksek İrtifa Camp Facilities».

Сегодня «Нефтчи» провел последнюю тренировку в Турции. Команда вернется в Баку после контрольной игры.

Отметим, что ранее «черно-белые» сыграли с клубами «Аланьяспор» (3:1), «Сивасспор» (2:1) и «Эрзурумспор» (0:0).

İdman.biz

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