"Карабах" стартовал с победы в Лиге Чемпионов - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана «Карабах» приступила к борьбе в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб, который стартовал в Лиге чемпионов со II квалификационного раунда, сегодня провел свою первую игру.

Команда Гурбана Гурбанова встретилась с «Линкольном». Первый матч прошел в Гибралтаре. «Карабах», дважды одержавший победу над этим соперником в прошлом сезоне, старался решить судьбу противостояния уже на выезде. В большей мере это получилось, так как чемпион Азербайджана победил, забив два безответных гола.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 30 июля в Баку.

Лига чемпионов

II квалификационный раунд

23 июля

20:00. «Линкольн» (Гибралтар) – «Карабах» (Азербайджан) - 0:2

Гол: Олавио Жуниньо (45+2), Торал Байрамов (75)

Судья: Иштван Вад (Венгрия).

«Линкольн»: 1. Сантана, 6. Бернардо Лопес (к), 24. Серджант, 21. Нано, 15. Муньос, 20. Бритто, 10. Де Барр, 23. Джо, 22. Торриа, 11. Валарино, 18. Тони

Главный тренер: Хавьер Муньос

"Карабах": 97. Фабиян Бунтич, 27. Торал Байрамов, 81. Кевин Медина, 13. Бахлул Мустафазаде, 29. Марко Вешович, 8. Марко Янкович, 6. Жулио Ромао, 7. Яссин Бензия, 10. Абдулла Зубир (к ), 15. Леандро Андраде, 18. Олавио Жуниньо

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

Стадион «Европа Пойнт»

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