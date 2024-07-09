9 Июля 2024
RU

"Карабах" сыграл с "Кайзерслаутерном" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
9 Июля 2024 16:21
344
"Карабах" сыграл с "Кайзерслаутерном" - ФОТО

«Карабах», находящийся на сборах в Австрии, сегодня проведет две контрольные игры.

Как сообщает İdman.biz, первым соперником агдамского представителя стал «Кайзерслаутерн».

На стадионе «Велли Арена Имст» команда Гурбана Гурбанова встретилась с соперником, выступающим во 2-й Бундеслиге. Матч начался в 14:30 по бакинскому времени.

Представитель Германии забил два гола в первом тайме. Хотя «Карабах» имел возможность сократить разницу до перерыва, Алексей Исаев не смог точно исполнить пенальти.

В начале второго тайма «Кайзерслаутерн» забил гол с 11-метровой отметки. Чемпиону Азербайджана удалось сократить разницу в середине второго тайма. Эльвин Джафаргулиев сумел забить – 1:3.

Отметим, что «Карабах» сегодня проведет еще одну игру.

Контрольная игра

9 июля

14:30. «Кайзерслаутерн» - «Карабах» - 3:1

«Велли Арена Имст»

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Карабах" победил "Викторию"
22:01
Азербайджанский футбол

"Карабах" победил "Викторию"

Чемпион Азербайджана продолжает тренировки в Австрии
Соперник "Сумгаита" усилил оборону
20:35
Футбол

Соперник "Сумгаита" усилил оборону

Команду пополнил Андраш Хушти
3-й трансфер легионера от "Сабаила"
19:07
Футбол

3-й трансфер легионера от "Сабаила"

«Сабаил» усилил свою команду еще одним игроком
"Сабах" подписал словацкого нападающего
16:23
Азербайджанский футбол

"Сабах" подписал словацкого нападающего

С игроком подписан двухлетний контракт
Расставание в "Карабахе"
14:34
Азербайджанский футбол

Расставание в "Карабахе"

Он подписал со своей новой командой двухлетний контракт
Новое назначение в "Нефтчи"
13:51
Азербайджанский футбол

Новое назначение в "Нефтчи"

Рустам Афсарли назначен медиа-координатором бакинского представителя

Самое читаемое

Кто опережает Гурбана Гурбанова: Сантуш, Бердыев или Григорчук?
7 Июля 09:56
Азербайджанский футбол

Кто опережает Гурбана Гурбанова: Сантуш, Бердыев или Григорчук?

Объявлен список сильнейших тренеров мира
ЕВРО-2024: Нидерланды одержали волевую победу над Турцией в 1/4 финала - ВИДЕО
7 Июля 00:57
Евро-2024

ЕВРО-2024: Нидерланды одержали волевую победу над Турцией в 1/4 финала - ВИДЕО

Сегодня завершилась стадия 1/4 финала ЕВРО-2024

ЕВРО-2024: судьбу матча Англия - Швейцария решила серия пенальти - ВИДЕО
6 Июля 22:40
Евро-2024

ЕВРО-2024: судьбу матча Англия - Швейцария решила серия пенальти - ВИДЕО

Сегодня состоятся очередные матчи 1/4 финала ЕВРО-2024
Дебют Бердыева ознаменовался 13 голами
7 Июля 21:22
Азербайджанский футбол

Дебют Бердыева ознаменовался 13 голами

«Туран Товуз», проводящий сборы в Габале, проверил свои силы в первом контрольном матче