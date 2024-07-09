"Карабах" сыграл с "Кайзерслаутерном" - ФОТО

«Карабах», находящийся на сборах в Австрии, сегодня проведет две контрольные игры.

Как сообщает İdman.biz, первым соперником агдамского представителя стал «Кайзерслаутерн».

На стадионе «Велли Арена Имст» команда Гурбана Гурбанова встретилась с соперником, выступающим во 2-й Бундеслиге. Матч начался в 14:30 по бакинскому времени.

Представитель Германии забил два гола в первом тайме. Хотя «Карабах» имел возможность сократить разницу до перерыва, Алексей Исаев не смог точно исполнить пенальти.

В начале второго тайма «Кайзерслаутерн» забил гол с 11-метровой отметки. Чемпиону Азербайджана удалось сократить разницу в середине второго тайма. Эльвин Джафаргулиев сумел забить – 1:3.

Отметим, что «Карабах» сегодня проведет еще одну игру.

Контрольная игра

9 июля

14:30. «Кайзерслаутерн» - «Карабах» - 3:1

«Велли Арена Имст»

İdman.biz