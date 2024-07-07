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"Сумгаит" подписал бразильца

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июля 2024 13:07
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"Сумгаит" подписал бразильца

«Сумгаит», который будет представлять нашу страну в Лиге Конференций, усилил команду.

Как сообщает İdman.biz, команда официально оформила трансфер бразильца Фернандо Медейроса.

Клуб подписал с 28-летним полузащитником контракт сроком 2+1 год. Последний сезон Фернандо провел в «Эгнатии» (Албания). Он будет играть в «Сумгаите» под номером 11.

Отметим, что Фернандо Медейрос, воспитанник бразильского клуба «Сантос», наряду с этим клубом также выступал за команды «Ботафого», «Вила Нова», «Баия», «Портимоненси», «Эгнатия».

İdman.biz

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