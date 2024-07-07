Рекордсмены еврокубков

На следующей неделе стартует новый сезон в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, «Зира» начнет сезон-2024/25 раньше всех остальных.

Максим Медведев - игрок, сыгравший до сих пор больше всего игр в команде наших представителей. Защитник, уже завершивший карьеру, провел 126 игр. Все матчи он провел в составе «Карабаха».

В целом 11 игроков приняли участие в 50 и более матчах. Как и Максим, Гара Гараев и Рашад Садыхов также оставили позади отметку 100.

1. Максим Медведев – 126

2. Гара Гараев – 120

3. Рашад Садыхов – 108

4. Ричард Алмейда – 91

5. Бадави Гусейнов – 89

6. Абдулла Зубир – 84

7. Рашад Садыгов – 71

8. Анси Аголли – 69

Филип Озобич - 69

10-11. Мичел - 50

Махир Эмрели – 50

Вугар Хейруллаев

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