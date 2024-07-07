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Рекордсмены еврокубков

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июля 2024 12:01
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Рекордсмены еврокубков

На следующей неделе стартует новый сезон в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, «Зира» начнет сезон-2024/25 раньше всех остальных.

Максим Медведев - игрок, сыгравший до сих пор больше всего игр в команде наших представителей. Защитник, уже завершивший карьеру, провел 126 игр. Все матчи он провел в составе «Карабаха».

В целом 11 игроков приняли участие в 50 и более матчах. Как и Максим, Гара Гараев и Рашад Садыхов также оставили позади отметку 100.

1. Максим Медведев – 126
2. Гара Гараев – 120
3. Рашад Садыхов – 108
4. Ричард Алмейда – 91
5. Бадави Гусейнов – 89
6. Абдулла Зубир – 84
7. Рашад Садыгов – 71
8. Анси Аголли – 69
Филип Озобич - 69
10-11. Мичел - 50
Махир Эмрели – 50

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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