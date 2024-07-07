Кто опережает Гурбана Гурбанова: Сантуш, Бердыев или Григорчук?

Объявлен список сильнейших тренеров мира.

Как сообщает İdman.biz, в список вошли 500 самых влиятельных экспертов планеты.

Единственный азербайджанец в таблице - Гурбан Гурбанов. На счету главного тренера "Карабаха" 1675 очков. Он 133-й в мире.

Однако Гурбанов - не единственный главный тренер, работающий в нашей стране и входящий в «Топ-500». Главный тренер «Туран Товуз» Курбан Бердыев занимает 55-е место в мире с 1796 очками. Он опережает Гурбанова на 78 мест.

Фернанду Сантуш, который тренирует нашу сборную, сильно отстает от Бердыева и Гурбанова. Он занимает 183-е место в списке с 1624 очками.

В таблицу попал и новый главный тренер «Нефтчи» Роман Григорчук. У украинца, который находится на 423-м месте, 1481 очко.

Отметим, что список возглавляет тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с 2240 очками.

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