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Определился соперник "Нефтчи" в Лиге чемпионов

Азербайджанский футбол
Новости
5 Июля 2024 15:19
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Определился соперник "Нефтчи" в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка 1-го раунда женской Лиги чемпионов футболу.

Как сообщает İdman.biz, объявлены также соперники чемпиона Азербайджана "Нефтчи" в еврокубке.

Бакинский клуб, который начнет борьбу с 1-го этапа, находится во 2-й группе Пути Чемпионов. В полуфинале 4 сентября «черно-белые» сразятся с «Санкт-Пельтеном» (Австрия). В другой паре группы встретятся «Влажния» (Албания) и «Ланчхути» (Грузия). Игры этой группы пройдут в одной стране.

7-го числа победители полуфиналов определят обладателя единственной путевки во 2-й раунд. Те, кто проиграет в первый игровой день, будут бороться за 3-е место.

Отметим, что в Пути Чемпионов на первом этапе сразятся 43 команды, а в Пути Лиги - 16 команд. Всего во второй раунд выйдут 15 победителей групп.

İdman.biz

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