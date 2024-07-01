Максим Медведев: "Я играю в футбол 20 лет, но у Наримана подписчиков больше, чем у меня" - ВИДЕО

«Они не настроены негативно. Они просто высказывают свое мнение».

Об этом, комментируя критику в адрес Наримана Ахундзаде, заявил бывший капитан сборной Азербайджана и "Карабаха" Максим Медведев, принявший участие в передаче "İdman Bizimlə".

Он заявил, что нейтрально подходит к вопросу о молодом игроке "Карабаха":

"Во время нашего разговора с Нариманом он пожаловался, что Вагиф Джавадов так обо мне отзывался. Я сказал, Нариман, ты воспринимаешь это негативно, так как говорили о тебе. Однако я как нейтральный человек, могу сказать, что Вагиф просто привел ему пример. Я играю в футбол уже 20 лет, провел более 500 матчей. Но у тебя больше подписчиков в социальных сетях, чем у меня, так как ты забил "Браге". Нариман засмеялся и ничего не ответил".

Отметим, что бывший футболист Вагиф Джавадов, принявший участие в передаче "İdman Bizimlə", заявил, что не считает Наримана Ахундзаде блестящим футболистом.

Айтадж Сахяд

İdman.biz